Защитник «Факела» Дзиов: «Мальдивы уважаю, но никогда там не был»

Защитник «Факела» Макс Дзиов рассказал о своем отпуске в Египте и объяснил, почему провел его именно там.

«Числах в 20-х декабря полетел с семьей в Египет. Десять лет назад, когда мы были еще совсем маленькие, отправились туда с родителями, и у нас есть семейная фотография на пляже. Когда был дома в последний отпуск, посмотрел на нее и пришла идея повторить эту фотку через десять лет. Так что до Нового года неделю провели на Красном море с братом, сестрой и родителями. Остальную часть отпуска — дома в Осетии. Мальдивы уважаю, конечно, но сам никогда там не был и не могу сказать, почему футболисты стремятся туда. Думаю, туда с любимой надо», — цитирует Дзиова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 23-летний защитник провел 15 матчей за «Факел» во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 700 тысяч евро.