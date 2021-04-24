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«Урал» — «Ахмат»: гости открыли счет

14:13
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«Ахмат» вышел вперед в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» — 1:0.

На 11-й минуте отличился Лечи Садулаев. Для 21-летнего полузащитника это дебютный гол за основную команду.

Урал — Ахмат

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