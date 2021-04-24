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Губерниев назвал точный счет московского дерби «Спартак» — ЦСКА

14:10
Дмитрий Губерниев. Фото Instagram
Дмитрий Губерниев. Фото Instagram
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча «Спартака» и ЦСКА в рамках 27-го тура Тинькофф РПЛ.

«Это очень интересная игра. И тем, и другим нужно что-либо доказывать. Еще мне очень интересно, какой рейтинг будет у этого матча, догонит ли он спринтерскую женскую гонку по биатлону. Рейтинги футбола, к сожалению, не такие блестящие. Может быть, эта встреча будет феноменальной, и случится прорыв. Футбол не должен проигрывать биатлону, особенно в таких матчах. У «Спартака» проблем полно, у ЦСКА новый тренер. Мне кажется, что в этой встрече фаворит именно «Спартак». Серьезно повлияют и травмы у ЦСКА. Думаю, будет результативная ничья 2:2», — сказал Губерниев «СЭ».

Матч «Спартак» — ЦСКА пройдет в воскресенье, 25 апреля. Начало встречи в 16:30 по московскому времени.

(Владимир Пушкарев)

Спартак — ЦСКА

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 27-й тур. Дерби «Спартак» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры