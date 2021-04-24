Экс-первая ракетка мира, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых против ЦСКА в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ.

«Фаворита пусть определяют эксперты. Я, как болельщик, конечно, буду переживать за «Спартак». А какой результат будет — посмотрим. Все зависит от Тедеско. Какую тактику он выберет, так и будет играть команда. После поражений, я не особо оптимистично настроен, если честно. Почему? Проиграли два матча. «Спартак» не на том уровне, на котором был. Как Тедеско поработал с командой за неделю — мы увидим завтра», — сказал Кафельников «СЭ».

Кафельников также считает, что в московском дерби будет решаться судьба российских команд в еврокубках.

«ЦСКА — это очень серьезный соперник несмотря на то, что они тоже находятся не в форме. Для обеих команд это очень важный матч, исходя из того, что от него будет зависеть судьба еврокубков на следующий год. В этом матче чувствуется определенный накал, что и делает его интересным», — добавил Кафельников.

Матч «Спартак» — ЦСКА пройдет в воскресенье, 25 апреля, на стадионе «Открытие Арена». Начало встречи — 16:30 по московскому времени.

(Артем Бухаев)