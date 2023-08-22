Умяров — о затяжках времени игроками «Зенита»: «Нам такому учиться и учиться»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров в разговоре с «СЭ» высказался о поведении легионеров «Зенита» во время матча 5-го тура РПЛ (1:3).

«Когда к тебе постоянно подходят, что-то говорят, подначивают, тянут время, конечно, это сбивает проигрывающую команду. Но такое поведение — часть игры. Нам еще такому учиться и учиться. Бразильцы в «Зените» добиваются результата, делают все для победы. Для их команды это нормально», — сказал Умяров «СЭ» после матча с «Зенитом».

Также Умяров назвал качество, которому игроки «Спартака» должны научиться у футболистов «Зенита».

«Нам тоже нужно начать себя вести так же. Тот же матч с «Уралом» показал, что ведя в счете на последних минутах, нам нужно было как минимум тянуть время, несмотря на то, что игра с нашей стороны была не лучшая. Таким качествам нам надо учиться», — добавил Умяров.

На данный момент «Зенит» с 10 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» расположился на шестой позиции, имея в активе 9 очков.

В следующем туре сине-бело-голубые сыграют против «Урала», а красно-белые встретятся с «Ахматом». Оба матча пройдут 26 августа.