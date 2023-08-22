Селихов вернулся к тренировкам в общей группе «Спартака»

По информации «СЭ», голкипер «Спартака» Александр Селихов приступил к тренировкам в общей группе и работает с командой без ограничений.

29-летний голкипер еще не провел ни одной игры за «Спартак» в текущем сезоне. Ворота красно-белых защищали Александр Максименко и Илья Свинов.

После 5 туров «Спартак» с 9 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно-белые на своем поле примут «Ахмат». Игра пройдет 26 августа.