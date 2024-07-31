Воробьев: «Готовились и к пенальти, потому что на футбольном поле все может произойти»

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев прокомментировал победу в матче Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Ростова» (1:0).

«Слава богу, что забили. А так, мы готовились и к пенальти, потому что на футбольном поле все может произойти. Но время, чтобы забить еще было, мы это сделали и победили. У нас было обидное поражение от «Динамо», а теперь мы двигаемся дальше», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Воробьева.

В следующем матче Кубка России «Локомотив» 13 августа сыграет на выезде с «Оренбургом», «Ростов» в этот же день примет «Химки».