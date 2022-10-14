Угаров назвал Кобелева более достойным кандидатом на пост главного тренера «Локомотива», чем Галактионов

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров прокомментировал слухи о том, что главный тренер «Нижнего Новгорода» Михаил Галактионов может возглавить «Локомотив».

«Не понимаю, почему Галактионова хотят назначить в «Локомотив». Я слышал, говорят о Семине, Юране... Почему говорят о Галактионове? Я не знаю, чего он достиг, чтобы тренировать клуб, который выигрывал много раз чемпионат и Кубок России. А он что выиграл? Как он себя зарекомендовал, чтобы оказаться там? Не могу понять, за какие заслуги человек должен тренировать клуб хорошего уровня. Считаю, что есть более достойные люди, которые выигрывали чемпионат России, приводили команды к бронзовым медалям. Тот же Кобелев. Почему нет?» — приводит слова Угарова «Спорт День за Днем».

Андрей Кобелев с 2016 года не возглавлял ни один клуб.

Место главного тренера железнодорожников вакантно после увольнения Йозефа Циннбауэра.

Сообщалось, что Галактионов является одним из кандидатов на пост главного тренера «Локомотива».