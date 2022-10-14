Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:20

Угаров назвал Кобелева более достойным кандидатом на пост главного тренера «Локомотива», чем Галактионов

Читать «СЭ» в

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров прокомментировал слухи о том, что главный тренер «Нижнего Новгорода» Михаил Галактионов может возглавить «Локомотив».

«Не понимаю, почему Галактионова хотят назначить в «Локомотив». Я слышал, говорят о Семине, Юране... Почему говорят о Галактионове? Я не знаю, чего он достиг, чтобы тренировать клуб, который выигрывал много раз чемпионат и Кубок России. А он что выиграл? Как он себя зарекомендовал, чтобы оказаться там? Не могу понять, за какие заслуги человек должен тренировать клуб хорошего уровня. Считаю, что есть более достойные люди, которые выигрывали чемпионат России, приводили команды к бронзовым медалям. Тот же Кобелев. Почему нет?» — приводит слова Угарова «Спорт День за Днем».

Андрей Кобелев с 2016 года не возглавлял ни один клуб.

Место главного тренера железнодорожников вакантно после увольнения Йозефа Циннбауэра.

Сообщалось, что Галактионов является одним из кандидатов на пост главного тренера «Локомотива».

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/ugarov-galaktionov-v-lokomotive-kobelev-bolshe-dostoin
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Денис Угаров
Михаил Галактионов
7
3
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Мы не можем играть против русских». Шведы грозят бойкотировать Кубок мира, но решать все за них будут в Америке
Овечкин повторил худший старт в карьере. Он не набрал ни одного очка в двух матчах
Умер исполнитель роли Хагрида в «Гарри Поттере» актер Робби Колтрейн
Подоляк заявил о поиске Украиной способа продолжить работу Starlink
Арестович заявил о пролившемся на Украину «золотом оружейном дожде»
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: «Локомотив», перемены: кто будет новым тренером?
«Локомотив» объявил об уходе еще четырех специалистов
Чугайнов — об отставке Плутника: «Руководитель тоже должен нести ответственность»
Источник: «Нижний Новгород» может забрать Новикова на пост главного тренера только при условии выплаты неустойки
Экс-глава РЖД Фадеев покинул совет директоров «Локомотива»
Кузьмичев: «Приход Юрия Семина в моменте решит все проблемы, которые есть у команды»
Кузьмичев: «Меня не удивляет, что Леонченко остается в клубе»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Корнеев: «Карраскаль способен нарисовать гол, даже если получит полсекунды»

Хачатурянц — о матче ЦСКА — «Спартак»: «Шансы команд оцениваю как 50 на 50»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
12
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
14.10 19:30
Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 11 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 7 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости