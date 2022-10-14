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Корнеев: «Карраскаль способен нарисовать гол, даже если получит полсекунды»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Корнеев заявил «СЭ», что не увидел спада в игре полузащитника армейцев Хорхе Карраскаля.

— Против «Спартака» за креатив будут отвечать Карраскаль и Кучаев? Обляков останется в запасе?

— Пожалуй, соглашусь с вами. Кучаев сейчас выглядит очень хорошо, достоин места в старте. Но, мне кажется, и Облякова можно не сажать в запас, — сказал Корнеев «СЭ».

— Даже так?

— Да. Почему бы его не выпустить вместо Мендеса? Вот и решение проблемы.

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— Вам не кажется, что в последних турах именно Кучаев, а не Карраскаль является главным плеймейкером армейцев?

— Оба эти исполнителя способны на креатив. Радуют изменения в игре Кучаева. Раньше его что-то сдерживало, а сейчас он не боится рисковать. Надеюсь, продолжит в том же духе.

— Карраскаль играет с перепадами?

— Нет, я так не думаю. Считаю, он все равно действует ярко. Может быть, мы просто не знаем каких-то нюансов. Возможно, дело в микротравмах. В общем, я бы не советовал спартаковцам тешить себя надеждой, что колумбиец сейчас не на пике формы. Сегодня он, допустим, в тени, а завтра вспыхнет, взорвется. Очень интересный игрок, в любой момент может нарисовать гол, даже если ему дадут всего полсекунды на размышление. Карраскаль в любом матче способен сделать разницу.

В текущем сезоне на счету 24-летнего колумбийца 5 голов и 3 голевые передачи в 12 матчах за ЦСКА.

Игорь Корнеев
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Хорхе Карраскаль
1
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
12
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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14.10 19:30
Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 11 1 3
Илья Кутепов

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Локомотив

 7 1 1
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