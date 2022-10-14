Корнеев: «Карраскаль способен нарисовать гол, даже если получит полсекунды»
Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Корнеев заявил «СЭ», что не увидел спада в игре полузащитника армейцев Хорхе Карраскаля.
— Против «Спартака» за креатив будут отвечать Карраскаль и Кучаев? Обляков останется в запасе?
— Пожалуй, соглашусь с вами. Кучаев сейчас выглядит очень хорошо, достоин места в старте. Но, мне кажется, и Облякова можно не сажать в запас, — сказал Корнеев «СЭ».
— Даже так?
— Да. Почему бы его не выпустить вместо Мендеса? Вот и решение проблемы.
— Вам не кажется, что в последних турах именно Кучаев, а не Карраскаль является главным плеймейкером армейцев?
— Оба эти исполнителя способны на креатив. Радуют изменения в игре Кучаева. Раньше его что-то сдерживало, а сейчас он не боится рисковать. Надеюсь, продолжит в том же духе.
— Карраскаль играет с перепадами?
— Нет, я так не думаю. Считаю, он все равно действует ярко. Может быть, мы просто не знаем каких-то нюансов. Возможно, дело в микротравмах. В общем, я бы не советовал спартаковцам тешить себя надеждой, что колумбиец сейчас не на пике формы. Сегодня он, допустим, в тени, а завтра вспыхнет, взорвется. Очень интересный игрок, в любой момент может нарисовать гол, даже если ему дадут всего полсекунды на размышление. Карраскаль в любом матче способен сделать разницу.
В текущем сезоне на счету 24-летнего колумбийца 5 голов и 3 голевые передачи в 12 матчах за ЦСКА.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|3
|0
|33-5
|30
|
2
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
3
|Спартак
|12
|8
|1
|3
|29-14
|25
|
4
|ЦСКА
|12
|7
|3
|2
|24-11
|24
|
5
|Краснодар
|12
|6
|3
|3
|23-17
|21
|
6
|Сочи
|12
|6
|2
|4
|22-20
|20
|
7
|Оренбург
|12
|6
|0
|6
|20-28
|18
|
8
|Ахмат
|12
|5
|2
|5
|18-19
|17
|
9
|Динамо
|12
|4
|5
|3
|18-14
|17
|
10
|Н. Новгород
|12
|3
|4
|5
|17-20
|13
|
11
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
12
|Кр. Советов
|12
|2
|5
|5
|12-19
|11
|
13
|Факел
|12
|1
|7
|4
|16-23
|10
|
14
|Локомотив
|12
|2
|3
|7
|15-26
|9
|
15
|Химки
|12
|2
|2
|8
|13-23
|8
|
16
|Торпедо
|12
|1
|3
|8
|7-23
|6
|14.10
|19:30
|
Ростов – Урал
|1 : 2
|15.10
|14:00
|
Торпедо – Локомотив
|- : -
|15.10
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|15.10
|16:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|15.10
|19:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|16.10
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|16.10
|16:30
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|16.10
|20:00
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|8
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|11
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|7
|1
|1