«Уфа» запустила цикл недельных видеотренировок для воспитанников школы, сообщает пресс-служба клуба.

Тренировки разделены на три возрастные группы — старшие («Уфа-2», молодежный состав «Уфы», 2003 и 2004 года рождения), средние (2005-2008 года рождения) и младшие (2009-2013 года рождения). К каждой возрастной группы был составлен индивидуальный план тренировок, рассчитанный на неделю. Все упражнения показывают тренеры соответствующих возрастов.

В каждом видеоролике показан тренировочный процесс, рассчитанный на время от 40 минут до одного часа, в зависимости от возраста воспитанников. Всего на канале «Уфы» на YouTube будет выпущено 12 видеотренировок.

«Уфа» планирует наградить специальными призами самых активных воспитанников.