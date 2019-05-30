"Уфа" - "Томь": стали известны стартовые составы

"Уфа" и "Томь" объявили составы на первый стыковой матч за место в премьер-лиге. С первых минут встречу начнет голкипер уфимцев Александр Беленов.

Состав "Уфы": Беленов, Сухов, Никитин, Живоглядов, Йокич, Неделчару, Кротов, Пауревич, Салатич, Игбун, Вомбергар.

Состав "Томи": Смирнов, Эдиев, Бугаев, Шумских, Пенчиков, Каккоев, Ставпец, Шалаев, Калинский, Абдулавов, Гасилин.

Напомним, "Уфа" заняла 14-е место в турнирной таблице премьер-лиги, а "Томь" стала 3-й в Олимп-ФНЛ.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр