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В «Спартаке» прокомментировали информацию о переходе вратаря «Факела» Свинова

18:33
Илья Свинов. Фото ФК «Факел»
Илья Свинов. Фото ФК «Факел»
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Руководитель департамента по связям с общественностью «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о том, что команду пополнит голкипер «Факела» Илья Свинов.

«Спартак» интересуется многими футболистами, но интерес это еще не значит готовый договор, — сказал Зеленов. — Этой осенью в СМИ назывались разные фамилии, в том числе и потенциальных вратарей. Говорить о подписании контракта с этим игроком пока рано».

21-летний вратарь в текущем сезоне провел 22 матча за «Факел» в Олимп-ФНЛ. Он пропустил 22 мяча 11 раз сыграл на ноль. Transfermarkt оценивает его в 250 тысяч евро. Контракт игрока истекает в конце сезона.

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