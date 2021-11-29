В «Локомотиве» рассказали о будущем клуба после ухода Рангника в «МЮ»

«Локомотив» на своем официальном сайте объявил о расторжении трудового контракт с руководителем по спорту и развитию клуба Ральфом Рангником.

«Локомотив» сотрудничал с Рангником с февраля 2021 года. В первом полугодии Ральф выступал в качестве консультанта при разработке стратегии клуба, а затем и при ее реализации и внедрении, уже работая на позиции руководителя по спорту и развитию, — говорится в заявлении московского клуба. - Под руководством Ральфа в короткий срок в «Локомотиве» создан скаутский департамент, блок по медицине и инновациям, внедрена система продвинутой видеоаналитики, сформирован тренерский штаб, запущены высокотехнологичные информационные системы.

Современная европейская система футбольной подготовки, которую внедрил в клубе Ральф, не завязана на персоналиях и продолжит работать после его ухода. «Локомотив» будет развиваться в соответствии с озвученной долгосрочной стратегией. Рангник привлек опытных специалистов на ключевые позиции и сформировал команду профессионалов, которая продолжит терпеливо и последовательно двигаться в выбранном направлении, главным приоритетом которого является развитие молодых футболистов как из России, так и из других стран».

Также в «Локомотиве» поблагодарили Рангника за проделанную работу и пожелали успехов на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед».