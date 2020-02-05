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«Уфа» разгромила «Айя-Напу» в товарищеском матче

14:51
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«Уфа» разгромила кипрский клуб «Айя-Напа» (5:0). Матч состоялся на стадионе гимнастического клуба «Зенон» в Ларнаке (Кипр).

Товарищеский матч

«Уфа» — «Айя-Напа» — 5:0 (5:0)

Голы: Урунов, 17 (1:0). Аликин, 19 (2:0). Терентьев, 24 (3:0). Вомбергар, 27 — с пенальти (4:0). Агаларов, 32 (5:0).

5 февраля. Ларнака. Стадион гимнастического клуба «Зенон»

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