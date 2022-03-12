«Ахмат» отправился в Екатеринбург на матч с «Уралом»

«Ахмат» вылетел в Екатеринбург на матч с «Уралом». Сегодня, 12 марта, игроки грозненского клуба отправились на матч 21-го тура Тинькофф РПЛ после утренней тренировки.

Матч «Урал» — «Ахмат» состоится в воскресенье 13 марта. Начало — в 19.00 (мск).

После 20 туров чемпионата России «Ахмат» располагается на 7-м месте в турнирной таблице, набрав 30 очков.