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«Уфа» назначит нового тренера до возобновления сезона

16:11
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Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов рассказал «СЭ» о поисках нового тренера в клуб.

В среду, 7 октября, 44-летний Вадим Евсеев покинул пост главного тренера уфимцев.

— Фамилии, которые назывались в СМИ, как претенденты на пост тренера «Уфы, были неправильными, — отметил «СЭ» Мурзагулов. — Тот вариант, который у нас есть, мы озвучим в ближайшее время. Думаю, что мы назначим нового тренера до окончания перерыва в чемпионате. (Севастиан Терлецкий)

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