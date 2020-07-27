«Уфа» на второе место лучших игроков сезона поставила Ивановича

Футболисты «Уфы» поставили на второе место в голосовании за лучшего игрока сезона Бранислава Ивановича. Он набрал 9 очков.

На первое место игроки уфимского клуба поставили форварда «Зенита» Артема Дзюбу, на второе — полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.

В голосовании приняли участие 176 игроков премьер-лиги — по 11 из каждой команды.

Итоги голосования игроков. Фото «СЭ»

Подведение итогов голосования — на сайте «СЭ»