Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Уфа» — «Локомотив»: Олег Иванов реализовал пенальти и открыл счет

17:54
Теги:

Полузащитник «Уфы» Олег Иванов реализовал пенальти в самой концовке первого тайма матча 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива». Он открыл счет в матче — 1:0.

Одиннадцатиметровый был назначен после подсказки ВАР. При этом главный арбитр встречи Иван Сиденков показал за нарушение желтую карточку полузащитнику «Локо» Дмитрию Баринову, для которого она стала второй в матче.

Уфа — Локомотив

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Олимпиада-2020: Китай и США — в лидерах медального зачета, Россия — пятая
Рауль Рианчо назвал подходящий клуб для Месси вместо «Барселоны»
Кто из знаков зодиака будет для вас врагом
Без шума и крови: хронология побега заключенных из изолятора в Истре
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 3-й тур: «Зенит» — «Краснодар», «Динамо» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр