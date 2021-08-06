«Уфа» — «Локомотив»: Олег Иванов реализовал пенальти и открыл счет
17:54
Полузащитник «Уфы» Олег Иванов реализовал пенальти в самой концовке первого тайма матча 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива». Он открыл счет в матче — 1:0.
Одиннадцатиметровый был назначен после подсказки ВАР. При этом главный арбитр встречи Иван Сиденков показал за нарушение желтую карточку полузащитнику «Локо» Дмитрию Баринову, для которого она стала второй в матче.
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