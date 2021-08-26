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Карпин присутствует на матче «Спартак» — «Сочи»

18:37
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин посетил матч 6-го тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и «Сочи». Он прибыл на стадион к началу встречи.

В сентябре сборная России сыграет со сборными Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября) в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. Предстоящие матчи станут первыми для сборной России под руководством Карпина.

Спартак — Сочи

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 6-й тур: «Зенит» — ЦСКА, «Спартак» — «Сочи» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр