ЦСКА открыл счет в матче 13-го тура российской премьер-лиги с «Уфой».

На 26-й минуте встречи Никола Влашич слева вошел в штрафную и покатил мяч в свободную зону на противоположный край, а Ильзат Ахметов набежал и в падении пробил по воротам.

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