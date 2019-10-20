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«Уфа» — ЦСКА: Ахметов открыл счет в матче

14:27
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ЦСКА открыл счет в матче 13-го тура российской премьер-лиги с «Уфой».

На 26-й минуте встречи Никола Влашич слева вошел в штрафную и покатил мяч в свободную зону на противоположный край, а Ильзат Ахметов набежал и в падении пробил по воротам.

Уфа — ЦСКА

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи




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