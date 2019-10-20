«Уфа» — ЦСКА: Ахметов открыл счет в матче
14:27
ЦСКА открыл счет в матче 13-го тура российской премьер-лиги с «Уфой».
На 26-й минуте встречи Никола Влашич слева вошел в штрафную и покатил мяч в свободную зону на противоположный край, а Ильзат Ахметов набежал и в падении пробил по воротам.
? Ильзат Ахметов рикошетом от перекладины отправляет мяч в ворота уфимцев.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 20, 2019
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