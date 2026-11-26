Кошмарная ошибка привела «Спартак» к поражению в Оренбурге, но не отменила дерби с ЦСКА в 1/8 финала

Красно-белые смазали концовку группового этапа.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.

26 ноября, 17:00. Газовик (Оренбург)

По большому счету заключительный тур группового этапа FONBET Кубка России для обеих команд был формальностью. Они уже гарантировали себе место в 1/8 финала Пути РПЛ, и трудно было поверить, что «Спартак» проиграет в Оренбурге с разницей в четыре мяча и уступит команде Ильдара Ахметзянова первое место. Тем более возможности для ротации при игре на два фронта у клубов разные.

В четверг у красно-белых в старте была и молодежь в лице Массалыги, и редко играющий Саусь, но в целом состав был таким, что вполне можно увидеть его в очередном туре чемпионата. С Максименко, Денисовым, Ву, Джику, Пруцевым, Жедсоном Фернандешем, Литвиновым и Даку. Так что начали гости резво — словно подтверждая предматчевые слова Хуана Карлоса Карседо о желании порадовать болельщиков и победить.

Впрочем, и хозяева с их репутацией команды с характером не собирались отбывать номер. Довольно быстро «Оренбург» выровнял игру и серьезно осложнял спартаковцам жизнь фирменным прессингом. Единственное, по-настоящему ярких моментов в атаке создать никому долго не удавалось. Пришлось подождать полчаса, прежде чем Пруцев, обыгравшись с Саусем, вошел в штрафную и от линии поля отдал пас в центр штрафной под удар Массалыге. Дегтев выручил, и тут же уже Максименко пришлось потрудиться после выстрела с дальней дистанции.

Этим в первые 45 минут дело и ограничилось, а на второй тайм красно-белые вышли с парой форвардов, добавив в атаку Угальде и перестроившись на 4-4-2. Само собой, замысел спартаковского штаба подразумевал повышение активности в передней линии, однако «Оренбург» сбил порыв гостей своими выпадами. А скорее — демонстрировал собственный максимальный настрой. И если один из двух стандартов завершился несложным для вратаря ударом Голыбина со «второго этажа», то выстрел Поройкова с подбора из центра штрафной заставил Максименко спасать команду.

А через несколько минут Александру удалось дотянуться до мяча, который был закручен в створ ворот непосредственно с углового. Намек же на остроту у ворот Дегтева появился на исходе часа игры, когда пас Массалыги не дошел до имевшего шанс выйти один на один Угальде. Еще острее вышло у Даку, который замыкал подачу Денисова. Но когда показалось, что «Спартак» забрал инициативу, красно-белые пропустили. Бабич при передаче партнера к линии собственной штрафной почему-то решил, что мяч следует оставить Максименко. Но тот находился далеко и оказался в полупозиции, чем и воспользовался забросивший мяч в пустые ворота Голыбин.

Гол-катастрофа, и никак иначе. Реакция спартаковцев, впрочем, оказалась правильной. Они стали придавливать хозяев к их штрафной, но те держались, перекрывая свободное пространство, и заблокировали несколько ударов их перспективных позиций. А падение Даку в штрафной после неожиданного паса Парады пяткой так и не принесло пенальти: арбитр отменил его, увидев повтор, где защитник сначала сыграл в мяч. Хозяева в этот момент выдохнули с облегчением и в оставшееся время выстояли. Последний удар Джику не доставил проблем Дегтеву.

Так что настроение своим болельщикам в четверг подняли не красно-белые, а «Оренбург», который в 1/8 финала сыграет с «Ростовом». А «Спартак», сохранив первое место, ждет двухраундовая битва с ЦСКА. За успех в принципиальном противостоянии простят все.