Кубок России теряет зрителей? Посещаемость матчей осенью сократилась вдвое

Спад начался в октябре и продолжился в ноябре.

Количество зрителей на трибунах на матчах группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России во второй половине группового этапа сократилось вдвое. Спад пришелся на октябрь и ноябрь, сообщает РБК. Если в первых трех турах на стадионы приходили в среднем 12 989 зрителей, то в последних трех — 6 477.

Недосчитались 134 тысяч болельщиков

Согласно данным РФС, в прошлом сезоне групповой этап собрал 601 116 болельщиков — в среднем 12 523 на матч. В текущем розыгрыше на стадионы пришли 467 180 человек — на 133 936 (22,3%) меньше.

Причем на старте турнира посещаемость оставалась практически на прошлогоднем уровне: в среднем 12 989 зрителей против 13 070 годом ранее. Резкий спад начался в октябре. В четвертом, пятом и шестом турах матчи собирали в среднем 6 477 человек. Это на 45,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона (11 977), и на 50,1% ниже показателя первых трех туров.

Особенно наглядно ситуация проявилась на этой неделе: восемь матчей собрали всего 35 324 зрителя — в среднем 4 416 на игру.

На встрече «Динамо» Махачкала — «Балтика» присутствовали лишь 1 342 болельщика, на матче «Акрон» — ЦСКА — 2 030, игру «Оренбурга» со «Спартаком» посетили 2 475 человек, а «Локомотива» с «Ростовом» — 3 254. Матчи «Ахмат» — «Краснодар» и «Рубин» — «Родина» собрали 3 543 и 3 682 зрителя соответственно.

Самой посещаемой встречей тура стала игра «Зенита» с «Крыльями Советов» на «Газпром Арене» — 11 873 человека. Матч «Динамо» с «Факелом» собрал 7 125 зрителей.

Календарь, погода и незапоминающиеся матчи

Один из факторов снижения популярности матчей — перенос заключительных туров почти на месяц относительно сезона-2025/26. В прошлом году четвертый тур состоялся 16-18 сентября, пятый прошел 30 сентября — 2 октября, шестой — 21-23 октября. В нынешнем розыгрыше соответствующие игровые дни пришлись на 13-15 октября, 27-29 октября и 24-26 ноября. Для российского футбола это серьезная разница. К концу осени становится холоднее, световой день короче, а добираться на стадион после работы менее удобно.

Также с 1 октября 2026 года паспорт болельщика стал обязательным на матчах Кубка России, проходящих на стадионах клубов РПЛ. Таким образом, последние три тура прошли уже с новыми ограничениями. Впрочем, снижение посещаемости поздней осенью затронуло и чемпионат России, где Fan ID действует давно: матчи 15-го тура, прошедшего 20-22 ноября, собрали в среднем 9 401 зрителя при сезонном показателе 13 799. Это почти на 32% меньше обычного уровня.

Наконец, на зрительский интерес могла повлиять и спортивная составляющая. Некоторые команды подошли к заключительному туру с уже решенными задачами. Например, «Зенит» заранее обеспечил себе первое место в группе С, а «Ростов» — в группе D. При этом «Локомотив» еще до встречи с желто-синими потерял шансы на выход в плей-офф. В результате матч на «РЖД Арене» не имел турнирного значения ни для одной из команд.

Афиша также заметно повлияла на посещаемость. Так, «Краснодар» собрал 23 595 зрителей на игре с московским «Динамо» в пятом туре — в два раза больше, чем на предыдущем домашнем матче с «Факелом» (11 389). «Родина» на старте турнира принимала «Рубин» и «Оренбург» при аудитории чуть более 2 200 человек, однако дерби со «Спартаком» в четвертом туре посетил уже 7 351 болельщик. «Акрон» на встречах с «Ростовом» и «Локомотивом» собрал 1 433 и 1 348 зрителей, а с ЦСКА в заключительном туре — 2 030.

Еще в октябре бывший футболист сборной России и «Спартака» Александр Мостовой отмечал — факторов уменьшения посещаемости много, все взаимосвязано.

«Я думаю, сыграла роль и плохая погода. Плюс игры такие, незапоминающиеся. Я половину не помню, кто играл. Например, когда «Краснодар» уступил «Факелу», я узнал только на следующий день. И плюс не забывайте, это дни, когда проходит Лига чемпионов. Там выступает много хороших команд. Ну представляете, идет такой сумасшедший европейский футбол, и что, вместо него смотреть игру «Крыльев Советов» с кем-то еще? Это все взаимосвязано», — говорил Мостовой НСН.

Поэтому РФС стоит задуматься над календарем Кубка на следующий год, чтобы остановить тенденцию с падением посещаемости матчей.