Кубок России теряет зрителей? Посещаемость матчей осенью сократилась вдвое
Количество зрителей на трибунах на матчах группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России во второй половине группового этапа сократилось вдвое. Спад пришелся на октябрь и ноябрь, сообщает РБК. Если в первых трех турах на стадионы приходили в среднем 12 989 зрителей, то в последних трех — 6 477.
Недосчитались 134 тысяч болельщиков
Согласно данным РФС, в прошлом сезоне групповой этап собрал 601 116 болельщиков — в среднем 12 523 на матч. В текущем розыгрыше на стадионы пришли 467 180 человек — на 133 936 (22,3%) меньше.
Причем на старте турнира посещаемость оставалась практически на прошлогоднем уровне: в среднем 12 989 зрителей против 13 070 годом ранее. Резкий спад начался в октябре. В четвертом, пятом и шестом турах матчи собирали в среднем 6 477 человек. Это на 45,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона (11 977), и на 50,1% ниже показателя первых трех туров.
Особенно наглядно ситуация проявилась на этой неделе: восемь матчей собрали всего 35 324 зрителя — в среднем 4 416 на игру.
На встрече «Динамо» Махачкала — «Балтика» присутствовали лишь 1 342 болельщика, на матче «Акрон» — ЦСКА — 2 030, игру «Оренбурга» со «Спартаком» посетили 2 475 человек, а «Локомотива» с «Ростовом» — 3 254. Матчи «Ахмат» — «Краснодар» и «Рубин» — «Родина» собрали 3 543 и 3 682 зрителя соответственно.
Самой посещаемой встречей тура стала игра «Зенита» с «Крыльями Советов» на «Газпром Арене» — 11 873 человека. Матч «Динамо» с «Факелом» собрал 7 125 зрителей.
Календарь, погода и незапоминающиеся матчи
Один из факторов снижения популярности матчей — перенос заключительных туров почти на месяц относительно сезона-2025/26. В прошлом году четвертый тур состоялся 16-18 сентября, пятый прошел 30 сентября — 2 октября, шестой — 21-23 октября. В нынешнем розыгрыше соответствующие игровые дни пришлись на 13-15 октября, 27-29 октября и 24-26 ноября. Для российского футбола это серьезная разница. К концу осени становится холоднее, световой день короче, а добираться на стадион после работы менее удобно.
Также с 1 октября 2026 года паспорт болельщика стал обязательным на матчах Кубка России, проходящих на стадионах клубов РПЛ. Таким образом, последние три тура прошли уже с новыми ограничениями. Впрочем, снижение посещаемости поздней осенью затронуло и чемпионат России, где Fan ID действует давно: матчи 15-го тура, прошедшего 20-22 ноября, собрали в среднем 9 401 зрителя при сезонном показателе 13 799. Это почти на 32% меньше обычного уровня.
Наконец, на зрительский интерес могла повлиять и спортивная составляющая. Некоторые команды подошли к заключительному туру с уже решенными задачами. Например, «Зенит» заранее обеспечил себе первое место в группе С, а «Ростов» — в группе D. При этом «Локомотив» еще до встречи с желто-синими потерял шансы на выход в плей-офф. В результате матч на «РЖД Арене» не имел турнирного значения ни для одной из команд.
Афиша также заметно повлияла на посещаемость. Так, «Краснодар» собрал 23 595 зрителей на игре с московским «Динамо» в пятом туре — в два раза больше, чем на предыдущем домашнем матче с «Факелом» (11 389). «Родина» на старте турнира принимала «Рубин» и «Оренбург» при аудитории чуть более 2 200 человек, однако дерби со «Спартаком» в четвертом туре посетил уже 7 351 болельщик. «Акрон» на встречах с «Ростовом» и «Локомотивом» собрал 1 433 и 1 348 зрителей, а с ЦСКА в заключительном туре — 2 030.
Еще в октябре бывший футболист сборной России и «Спартака» Александр Мостовой отмечал — факторов уменьшения посещаемости много, все взаимосвязано.
«Я думаю, сыграла роль и плохая погода. Плюс игры такие, незапоминающиеся. Я половину не помню, кто играл. Например, когда «Краснодар» уступил «Факелу», я узнал только на следующий день. И плюс не забывайте, это дни, когда проходит Лига чемпионов. Там выступает много хороших команд. Ну представляете, идет такой сумасшедший европейский футбол, и что, вместо него смотреть игру «Крыльев Советов» с кем-то еще? Это все взаимосвязано», — говорил Мостовой НСН.
Поэтому РФС стоит задуматься над календарем Кубка на следующий год, чтобы остановить тенденцию с падением посещаемости матчей.