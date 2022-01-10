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Хорватский полузащитник Главчич перейдет в «Химки»

18:23
Неманья Главчич (в центре). Фото podravski.hr
Неманья Главчич (в центре). Фото podravski.hr
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«Химки» подпишут хорватского полузащитника Неманью Главчича, сообщает Podravski.hr. Сейчас он выступает за «Славен Белупо».

По данным источника, стороны договорились о трансфере. Сумма трансфера составит 50 тысяч евро. Указано, что Главчич является лучшим игроком команды за последние два сезона. В текущем сезоне он провел 20 матчей за «Славен» во всех турнирах и сделал три голевые передачи.

Контракт игрока истекает 15 июня 2022 года. Transfermarkt оценивает его в 850 тысяч евро.

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Евгений Петров все материалы автора

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