Агент Ташеаева рассказал об интересе к игроку из Европы

Агент Александра Ташаева Алан Агузаров рассказал «СЭ» о ситуации с контрактом 26-летнего игрока московского «Спартака».

«У него остается год контракта. Я думаю, что ближе к окончанию сезона мы свяжемся с руководством клуба и определим, как двигаться дальше. Если «Спартак» не будет заинтересован в футболисте Ташаеве, то мы навязчиво оставаться не будем. Летом с руководством клуба примем решение, которое будет устраивать обе стороны. У других команд есть заинтересованность по Ташаеву, но я не хочу пока называть клубы. Конечно, мы общаемся. Мы ведем переговоры с 2-3 клубами из Европы, но это не топ-5 чемпионатов», — сказал Агузаров «СЭ».

Как стало известно «СЭ», летом «Спартак» попытается разгрузить платежную ведомость, продав ряд игроков, не проходящих в основной состав команды. Красно-белых могут покинуть Георгий Мелкадзе, Артем Тимофеев, Аяз Гулиев и Александр Ташаев.

(Артем Бухаев)