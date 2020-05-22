У трех игроков «Оренбурга» — антитела к коронавирусу, у тренера вратарей — положительный тест
13:13
«Оренбург» на официальном сайте сообщил, что по итогам тестирования игроков, тренеров и обслуживающего персонала команды на коронавирус выявлен положительный результат.
Положительный тест на коронавирус обнаружен у тренера вратарей Платона Захарчука, он будет выполнять предписание Роспотребнадзора. Еще у четырех человек — футболисты Филип Рогич, Жига Шкофлек, Андреа Чуканов и тренер по физподготовке Евгений Стукалов — выявлено наличие в организме антител. Это свидетельствует о том, что в прошлом у них были контакты с больными коронавирусом.
На данный момент они чувствуют себя хорошо, симптомов респираторных заболеваний нет. Все четверо будут соблюдать режим самоизоляции и пройдут дополнительные тесты.
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