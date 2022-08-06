«Краснодар» — «Локомотив»: Рамирес открыл счет потрясающим дальним ударом
Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес открыл счет в матче 4-го тура чемпионата России против «Локомотива».
Защитник получил мяч в центре поля, прошел до штрафной площади и мощным ударом от штанги поразил ворота «Локо».
Отметим, что дл Рамиреса этот гол стал первым в карьере в чемпионате России.
До этого он забивал за «быков» только в еврокубках.
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|6.08
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ЦСКА – Факел
|4 : 1
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
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|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
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|7.08
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|
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