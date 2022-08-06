«Краснодар» — «Локомотив»: Рамирес открыл счет потрясающим дальним ударом

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес открыл счет в матче 4-го тура чемпионата России против «Локомотива».

Защитник получил мяч в центре поля, прошел до штрафной площади и мощным ударом от штанги поразил ворота «Локо».

Отметим, что дл Рамиреса этот гол стал первым в карьере в чемпионате России.

До этого он забивал за «быков» только в еврокубках.