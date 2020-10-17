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«У него родился ребенок, он переживает». В «Уфе» объяснили уход Тилля

14:28
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Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков рассказал «СЭ» о причинах расторжения контракта с полузащитником Оливье Тиллем.

— Расторгли по обоюдному согласию, было приятно такое решение, — сказал Шайбеков. — Он сейчас вернется в Уфу, заберет вещи, побудет несколько дней и поедет домой. Плюс у него родился ребенок, он переживает, этот фактор тоже влияет.

— Это лично его решение?

— Нет, решение обоюдное. (Сергей Федоров)

Оливье Тилль перешел в уфимскую команду летом 2018 года из люксембургского «Прогрес Нидеркорн». За это время футболист провел 56 матчей в составе «Уфы», забил 1 гол и сделал 5 голевых передач.

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