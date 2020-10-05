«У нас вообще нет системы». Егор Титов жестко высказался о российском теннисе

Бывший капитан и тренер «Спартака» Егор Титов в интервью «Известиям» объяснил почему его старшая дочь Анна бросила занятия теннисом.

— Знаю, вы большой любитель тенниса. Следите за «Ролан Гаррос»?

— Постольку-поскольку. В последнее время теннис отошел для меня на второй план. Из-за пандемии пропало очень много турниров — думаю, теннис пострадал больше всех из-за коронавируса. Конечно, я слежу за статистикой «Ролан Гаррос», но у меня давно не получалось сесть и посмотреть матч целиком. Хотя это правда один из моих любимых видов спорта.

— Ваша старшая дочь Анна продолжает заниматься теннисом?

— Нет, она давно закончила. Сейчас учится, работает.

— У вас есть понимание, почему у нее не получилось стать игроком, выступающим на высоком уровне?

— Проблема российского тенниса в том, что у нас вообще нет системы. Выживают только те, у кого обеспеченные родители или большие таланты, которые идут в кабалу. Определенные люди вкладывают в них деньги, но они работают на дядю. При таком раскладе приходится отдавать почти все призовые. И это может длиться очень и очень долго. Так что история о том, что можно взять ракетку, много тренироваться и это принесет тебе миллионы, — пока точно не про нас.