Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал поражение армейцев от тульского «Арсенала» в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ (1:2)

«Не ожидал такого расклада, если честно, — сообщил Пономарев «СЭ». — Последний матч мы хорошо сыграли, у нас там все получалось. А тут я даже не знаю. И что тут будешь делать? «Арсенал» последнюю игру проиграл. Все надеялись, что в этом матче ЦСКА одержит победу, но нет. Первый тайм ни шатко ни валко раскачивались. Думали, что вот-вот забьем, а не получалось. Некая расслабленность присутствовала на поле — так делать нельзя. Надо сразу брать игру в свои руки, атаковать и забивать. Необходимо создавать накал. Тогда будет толк. Не было на поле сегодня мотивации и настроя на игру. Подобная вседозволенность и приводит к таким результатам. Могли зацепиться за ничью, увезти одно очко, очень важное очко, но не вышло».

Пономарев также оценил игру новичка ЦСКА Саломона Рондона.

«Рондон мне сегодня не понравился, хотя задатки форварда у него есть. Не знаю, что с ним происходит. Может, холод так влияет. Он привык на теплых полях играть, а тут все иначе. Мышцы по-другому работают, вообще все по-другому. Это наши парни привыкли в любую погоду играть, а эти очень щепетильные, им еще адаптироваться надо», — добавил Пономарев.

После этого матча «Арсенал» с 17 очками занимает 14-е место в турнирной таблице, ЦСКА с 40 очками — на второй строчке.

(Артем Бухаев)