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У Луценко опять травма левого бедра. Нападающего заменили в первом тайме матча с «Сочи»

14:46
Евгений Луценко. Фото ФК «Арсенал» Тула
Евгений Луценко. Фото ФК «Арсенал» Тула
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Нападающий «Арсенала» Евгений Луценко был заменен из-за травмы в первом тайме матча 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи».

33-летний Луценко получил повреждение во время борьбы за мяч, после чего упал на газон, держась за левое бедро. На 37-й минуте форварда заменил Валерий Громыко.

Матч против «Сочи» стал для Луценко первым с 25 августа. Он пропустил почти месяц из-за повреждения мышцы задней поверхности левого бедра, которое получил во время рывка без борьбы в первом тайме матча 5-го тура против «Химок» (1:1). Из-за этого игрок не смог присоединиться к сборной России во время сентябрьских матчей Лиги наций. Вызов в национальную команду был первым в карьере футболиста.

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