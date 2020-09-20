У Луценко опять травма левого бедра. Нападающего заменили в первом тайме матча с «Сочи»
14:46
Нападающий «Арсенала» Евгений Луценко был заменен из-за травмы в первом тайме матча 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи».
33-летний Луценко получил повреждение во время борьбы за мяч, после чего упал на газон, держась за левое бедро. На 37-й минуте форварда заменил Валерий Громыко.
Матч против «Сочи» стал для Луценко первым с 25 августа. Он пропустил почти месяц из-за повреждения мышцы задней поверхности левого бедра, которое получил во время рывка без борьбы в первом тайме матча 5-го тура против «Химок» (1:1). Из-за этого игрок не смог присоединиться к сборной России во время сентябрьских матчей Лиги наций. Вызов в национальную команду был первым в карьере футболиста.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 8-й тур. «Рубин» — «Спартак» и другие матчи
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