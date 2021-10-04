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У Георгия Джикии выявлены два гена ожирения

20:02
Георгий Джикия. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Георгий Джикия. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Защитник и капитан сборной России Георгий Джикия стал гостем нового выпуска «ДНК-шоу».

Анализ показал, что у капитана «Спартака» активны сразу два гена лишнего веса. Это PPARG — ожирение при повышенном потреблении жиров. И LEP — избыточный вес, связанный с гормоном насыщения лептином.

«Аппетит — да, покушать очень люблю. Конечно, бывает, что нарушаю режим, но сейчас не буду же говорить, что я такой.

Фастфуд? Могу.

Вообще, за день до игры мы заезжаем в гостиницу, где команда уже непосредственно готовится к игре. На следующий день команда собирается на завтраке — все выспались, все хорошо. А после матча, и это ни для кого не секрет, нужно что-то быстро покушать, желательно, чтобы это было немного жирное или сладкое, чтобы восстановить все быстро в организме», — сказал Джикия.

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Иван Шитик все материалы автора

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