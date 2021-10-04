Понсе перенес операцию на колене и будет восстанавливаться три месяца

Сегодня, 4 октября, нападающему «Спартака» Эсекиэлю Понсе была успешно проведена операция на мениске. Об этом информирует официальный сайт столичного клуба.

Сообщается, что на реабилитацию Понсе потребуется около трех месяцев. 24-летний аргентинец получил травму в матче Лиги Европы против «Наполи» (3:2).