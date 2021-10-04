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Понсе перенес операцию на колене и будет восстанавливаться три месяца

20:00
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Сегодня, 4 октября, нападающему «Спартака» Эсекиэлю Понсе была успешно проведена операция на мениске. Об этом информирует официальный сайт столичного клуба.

Сообщается, что на реабилитацию Понсе потребуется около трех месяцев. 24-летний аргентинец получил травму в матче Лиги Европы против «Наполи» (3:2).

В сезоне-2021/22 Понсе провел 11 матчей за «Спартак», на его счету 4 гола и 1 результативная передача.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2021-10-04-ponse_perenes_operatsiyu_na_kolene/

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Александр Кравченко все материалы автора

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