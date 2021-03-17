У форварда «Рубина» Игнатьева умерла мать

Мать форварда «Рубина» Ивана Игнатьева скончалась 17 марта, сообщает Twitter клуба.

«Футбольный клуб «Рубин» выражает глубокие соболезнования Ивану и его близким. Иван, мы с тобой...» — говорится в сообщении.

Игнатьев выступает за «Рубин» с декабря 2019 года. В текущем сезоне на счету 22-летнего форварда 17 матчей, в которых он забил два гола и сделал результативныую передачу.