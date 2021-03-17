У форварда «Рубина» Игнатьева умерла мать
13:37
Мать форварда «Рубина» Ивана Игнатьева скончалась 17 марта, сообщает Twitter клуба.
«Футбольный клуб «Рубин» выражает глубокие соболезнования Ивану и его близким. Иван, мы с тобой...» — говорится в сообщении.
Игнатьев выступает за «Рубин» с декабря 2019 года. В текущем сезоне на счету 22-летнего форварда 17 матчей, в которых он забил два гола и сделал результативныую передачу.
В семье нападающего нашей команды Ивана Игнатьева случилось горе. У него умерла мама.— «Рубин» Казань (@fcrk) March 17, 2021
Футбольный клуб «Рубин» выражает глубокие соболезнования Ивану и его близким. Иван, мы с тобой... pic.twitter.com/XbCOQdg3Gf
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