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ЦСКА и «Зенит» определились с цветами формы на матч 23-го тура РПЛ

13:37
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«Зенит» и ЦСКА определились с цветами формы на матч 23-го тура Тинькофф РПЛ, который состоится 17 марта в Москве.

Как сообщает пресс-служба питерского клуба в Twitter, гости будут играть в белом комплекте формы.

Пресс-служба москвичей в Twitter сообщила, что выйдет на поле в своем домашнем, красно-синем комплекте формы. Армейцы в видео пошутили над соперником, намекнув, чтобы те не забыли свою форму. Накануне встречи 21-го тура против «Рубина» питерцы оставили форму в Санкт-Петербурге, поэтому ее срочно пришлось везти чартером в Казань.

Матч 23-го тура Тинькофф РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» состоится в среду 17 марта. Начало — в 20.00 (мск). На данный момент питерцы лидируют в чемпионате России с 45 очками, армейцы — третьи (40 очков).

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