ЦСКА и «Зенит» определились с цветами формы на матч 23-го тура РПЛ
«Зенит» и ЦСКА определились с цветами формы на матч 23-го тура Тинькофф РПЛ, который состоится 17 марта в Москве.
Как сообщает пресс-служба питерского клуба в Twitter, гости будут играть в белом комплекте формы.
Сегодня играем в белой форме ? #ЦСКАЗенит pic.twitter.com/oBiacFKLpd— ФК «Зенит» (@zenit_spb) March 17, 2021
Пресс-служба москвичей в Twitter сообщила, что выйдет на поле в своем домашнем, красно-синем комплекте формы. Армейцы в видео пошутили над соперником, намекнув, чтобы те не забыли свою форму. Накануне встречи 21-го тура против «Рубина» питерцы оставили форму в Санкт-Петербурге, поэтому ее срочно пришлось везти чартером в Казань.
??? #ЦСКАзенит pic.twitter.com/2ESG1Qsaz4— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) March 17, 2021
Матч 23-го тура Тинькофф РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» состоится в среду 17 марта. Начало — в 20.00 (мск). На данный момент питерцы лидируют в чемпионате России с 45 очками, армейцы — третьи (40 очков).
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