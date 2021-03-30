У Фомина до сих пор нет машины и водительских прав
05:20
Полузащитник «Динамо» и сборной России Даниил Фомин в большом интервью «СЭ» рассказал, что у него до сих пор нет ни личного автомобиля, ни водительских прав.
— Ваш отец в одном из интервью упомянул, что вы машину до сих пор не купили, и агент Александр Маньяков тоже сказал, что это не входит в ваши приоритеты. Редко среди нынешних футболистов такое можно встретить.
— У меня и прав еще нет. Но хочу их получить, чтобы водительский стаж хотя бы шел. А о машине пока действительно не думал. Езжу на такси. Живу в Химках, 15-20 минут — и я на базе в Новогорске.
(Игорь Рабинер)
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