Фомин рассказал, как перенес коронавирус

Полузащитник «Динамо» и сборной России Даниил Фомин в большом интервью «СЭ» рассказал, как перенес коронавирус и насколько строги сейчас порядки в «Динамо» в связи с пандемией.

— В команде все по-прежнему так же строго? Тесты каждый день?

— Сейчас полегче, но все равно очень часто сдаем. Проверяют, чтобы все были чистые, — и только потом мы можем идти со всеми ребятами видеться, здороваться.

— Как вы сами перенесли коронавирус?

— Нормально, только обоняние на какое-то время потерял. А так все прошло безболезненно. Сразу, как только пришел отрицательный тест, я начал тренироваться и через неделю уже играл. Это было прямо перед переходом в «Динамо».

(Игорь Рабинер)

Полностью интервью с Фоминым можно прочитать здесь.