Фомин рассказал о строгих порядках в академии «Краснодара»

Полузащитник «Динамо» и сборной России, воспитанник «Краснодара» Даниил Фомин в большом интервью «СЭ» рассказал о строгих порядках, которые приняты в академии южного клуба.

— Могут ли там родители ребят в академии «Краснодара» присутствовать на тренировках?

— Нет, только на играх. А на тренировки они могли смотреть только издали, из-за забора. В жилой корпус им разрешали зайти — особенно родителям тех ребят, которые, например, из Омска, и впервые приезжали посмотреть, как их ребенок живет. А так в «Краснодаре» все было строго. Кроме воспитательниц, которые были добрые и все нам прощали.

— В чем заключалась строгость?

— Было правило, что надо сдавать мобильные телефоны. Нам их возвращали только после того, как мы сделали уроки. А перед сном снова отбирали — в 10 вечера, когда был отбой. Лежала карточка с твоей фамилией, и туда нужно было мобильник сдать. Но у нас и вторые телефоны были.

Дурили как могли, потому что в 16-17 лет в десять вечера спать как-то не очень хочется. Хотелось уже где-то с девочкой пообщаться... Приходилось как-то выкручиваться. Иногда успешно, иногда — нет. В будний день выйти за территорию вообще шансов не было — только в выходные.

(Игорь Рабинер)

Полностью интервью с Фоминым можно прочитать здесь.