У экс-игрока «Зенита» Астафьева обнаружен коронавирус. 10 дней назад футболист был в Испании

У полузащитника «Ленинградца» Максима Астафьева обнаружен коронавирус, сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба ПФЛ. Команда из Ленинградской области с 12 по 15 марта находилась на сборе в Испании. В 2000-2004 годах Астафьев защищал цвета «Зенита».

— У Максима подтвердился коронавирус. Анализ дал положительный результат. Сейчас он чувствует себя хорошо. Насколько я понимаю, еще какое-то время Максим будет находиться в Боткинской больнице, под наблюдением. Возможно, сдаст еще один анализ, и вирус не подтвердится. Я на это надеюсь, В общем, следим за ситуацией, — сказал представитель пресс-службы «Ленинградца». (Виталий Айрапетов)

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 392 780 человек. Умерших — 17159, выздоровевших — 102980. В России на данный момент 495 случаев заражения, один человек умер. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия.

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