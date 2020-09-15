У Дивеева выявлено повреждение двух мышц правого бедра

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев продолжает восстановление от травмы, полученной в расположении молодежной сборной России, сообщает сайт клуба.

Футболист прошел дополнительное обследование, которое выявило у игрока повреждение двух мышц правого бедра. О сроках полного восстановления Дивеева станет известно позднее.

В нынешнем сезоне защитник провел 6 матчей в РПЛ, отметившись двумя желтыми карточками.