Защитник «Локомотива» Морозов: «Игра «Пари НН» изменилась, но мы не должны были так заканчивать матч»

Защитник «Локомотива» Евгений Морозов в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от игры против «Пари НН» (3:2) в 3-м туре РПЛ.

«Тяжелая игра была и тяжелые погодные условия, но хорошо, что выиграли. Пропустили ненужные мячи только. Игра «Пари НН» изменилась, стали больше играть в футбол. Но мы должны были легче заканчивать этот матч», — сказал Морозов «СЭ».

«Локомотив» (9 очков) одержал третью победу на старте и единолично лидирует в РПЛ, «Пари НН» (0) потерпел третье поражение и идет на предпоследней, 15-й строчке, в турнирной таблице.