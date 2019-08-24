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У Алексея Миранчука легкое недомогание

18:18
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Как сообщили «СЭ» в «Локомотиве», полузащитник Алексей Миранчук не вышел в стартовом составе команды на матч 7-го тура чемпионата России против «Краснодара» из-за легкого недомогания. Ничего серьезного с футболистом не произошло, он должен быть готов к следующему матчу.

Напомним, что Алексей Миранчук остался в запасе на предстоящий матч. (Вячеслав Короткин)

Краснодар — Локомотив

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 7-й тур. «Краснодар» — «Локо» и другие матчи




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