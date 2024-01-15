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Сегодня, 18:48

«Факел» победил азербайджанский «Сабаил» в товарищеском матче

Руслан Минаев
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«Факел» обыграл азербайджанский «Сабаил» в товарищеской встрече — 1:0.

Единственный гол на 69-й минуте с пенальти забил Никита Моцпан.

Следующий матч воронежцы проведут 24 января. Соперником клуба станет словенский «Копер». Начало — в 14.00 мск.

Товарищеский матч

«Факел» (Россия) — «Сабаил» (Азербайджан) — 1:0 (0:0)

Гол: Моцпан, 69 — с пенальти.

«Факел»: Беленов (Гудиев, 46), Брызгалов (Суслов, 46), Божин (Поярков, 46), Мастерной (Мендель, 46), Магаль (Селе, 46), Калинин (Моцпан, 46), Квеквескири (Ивлев, 46), Альшин (Багамаев, 46), Якимов (Паскалуца, 46), Марков (Ковалев, 46), Аппаев (Максимов, 46).

15 января. Анталья. Стадион Antalya Stadium.

Товарищеские матчи. Клубы.
15 янв, 17:00. Antalya Stadium (Анталья)
Факел
1:0
Сабаил

Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
1
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

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Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
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