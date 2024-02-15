Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в интервью «СЭ» прокомментировал процесс продления контракта с московским клубом. Футболист отметил, что хотел остаться в составе бело-голубых и не рассматривал другие варианты.

— Летом и осенью было жаркое обсуждение твоего контракта, которому добавила красок сухая серия. Каково было читать все эти новости?

— В таких случаях можно прочитать только всякую ерунду, ничего хорошего не видел. Только после того, как продлил контракт, появился позитив. Спасибо всем, кто переживал, особенно нашим болельщикам, я знаю, что они верили до конца, что я останусь в клубе. А так — да, были новости, присылали всякое...

— А на чью-то поддержку обратил внимание?

— А что меня поддерживать? Я знал и верил, что останусь в «Динамо». Это было самым главным, сразу же принял такое решение. Не было никаких предпосылок к тому, что уйду. Поддержка мне не требовалась. Просто надо было набраться терпения и доказывать своей игрой, что я достоин продолжать карьеру в «Динамо».

— Личка считает, что подсознательно на сухой серии могли сказаться разговоры о контракте. Согласен?

— Возможно, да. Марцел как-то подозвал меня, спросил, влияет ли на меня эта ситуация. Я сказал, что нет, не чувствую этого, хотя, конечно, я об этом думаю. О том, почему нельзя просто сесть и за один день все решить? Там же не было каких-то сверхусловий, чтобы так долго обсуждать. Только по этому поводу были переживания. Но в целом я всегда был уверен, что останусь в «Динамо».

Тюкавин — воспитанник «Динамо». В сезоне-2023/24 форвард забил 9 голов и сделал 6 результативных передач в 23 матчах за бело-голубых.

В начале декабря 2023 года футболист подписал новый контракт с московским клубом до конца июня 2028 года.