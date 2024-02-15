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15 февраля, 08:15

Тюкавин — о продлении контракта: «Знал и верил, что останусь в «Динамо»

Тюкавин заявил, что не планировал уходить из московского «Динамо»
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в интервью «СЭ» прокомментировал процесс продления контракта с московским клубом. Футболист отметил, что хотел остаться в составе бело-голубых и не рассматривал другие варианты.

— Летом и осенью было жаркое обсуждение твоего контракта, которому добавила красок сухая серия. Каково было читать все эти новости?

— В таких случаях можно прочитать только всякую ерунду, ничего хорошего не видел. Только после того, как продлил контракт, появился позитив. Спасибо всем, кто переживал, особенно нашим болельщикам, я знаю, что они верили до конца, что я останусь в клубе. А так — да, были новости, присылали всякое...

— А на чью-то поддержку обратил внимание?

— А что меня поддерживать? Я знал и верил, что останусь в «Динамо». Это было самым главным, сразу же принял такое решение. Не было никаких предпосылок к тому, что уйду. Поддержка мне не требовалась. Просто надо было набраться терпения и доказывать своей игрой, что я достоин продолжать карьеру в «Динамо».

— Личка считает, что подсознательно на сухой серии могли сказаться разговоры о контракте. Согласен?

— Возможно, да. Марцел как-то подозвал меня, спросил, влияет ли на меня эта ситуация. Я сказал, что нет, не чувствую этого, хотя, конечно, я об этом думаю. О том, почему нельзя просто сесть и за один день все решить? Там же не было каких-то сверхусловий, чтобы так долго обсуждать. Только по этому поводу были переживания. Но в целом я всегда был уверен, что останусь в «Динамо».

Тюкавин — воспитанник «Динамо». В сезоне-2023/24 форвард забил 9 голов и сделал 6 результативных передач в 23 матчах за бело-голубых.

В начале декабря 2023 года футболист подписал новый контракт с московским клубом до конца июня 2028 года.

Константин Тюкавин. «Как это у «Динамо» нет цели стать чемпионом? Этого хотим и мы, и болельщики». Интервью Тюкавина

Футбол
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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Тюкавин считает, что Личка сделал футбол «Динамо» более атакующим
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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П
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Квинси Промес

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Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

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