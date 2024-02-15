Тюкавин считает, что Личка сделал футбол «Динамо» более атакующим

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в интервью «СЭ» объяснил, что изменил в игре команды главный тренер Марцел Личка.

— Прошлым летом в «Динамо» пришел Марцел Личка. Ты сразу понял, что сезон будет веселее, чем предыдущий?

— Мы, конечно, думали об этом. Марцел изменил требования, команда сразу начала играть по-другому. Настроение стало более позитивным.

— Из-за того, что футбол теперь более атакующий?

— Да. Сами видите, сколько у нас моментов, сколько мы находимся в атаке.

— Для нападающего это кайф?

— Кайф. Еще реализовывать моменты хотя бы через раз, вообще отлично будет.

«Динамо» после 18 туров с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.

46-летний Личка возглавил московский клуб летом 2023 года. Ранее он работал с брестским «Динамо» и «Оренбургом».