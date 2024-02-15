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15 февраля, 08:30

Тюкавин считает, что Личка сделал футбол «Динамо» более атакующим

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Марцел Личка и Константин Тюкавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в интервью «СЭ» объяснил, что изменил в игре команды главный тренер Марцел Личка.

— Прошлым летом в «Динамо» пришел Марцел Личка. Ты сразу понял, что сезон будет веселее, чем предыдущий?

— Мы, конечно, думали об этом. Марцел изменил требования, команда сразу начала играть по-другому. Настроение стало более позитивным.

— Из-за того, что футбол теперь более атакующий?

— Да. Сами видите, сколько у нас моментов, сколько мы находимся в атаке.

— Для нападающего это кайф?

— Кайф. Еще реализовывать моменты хотя бы через раз, вообще отлично будет.

«Динамо» после 18 туров с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.

46-летний Личка возглавил московский клуб летом 2023 года. Ранее он работал с брестским «Динамо» и «Оренбургом».

Константин Тюкавин. «Как это у «Динамо» нет цели стать чемпионом? Этого хотим и мы, и болельщики». Интервью Тюкавина
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
Марцел Личка
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Форвард «Динамо» Тюкавин назвал свою слабую сторону
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
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Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

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