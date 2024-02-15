Деменко: «Промес не гражданин России, не думаю, что его поступки повлияют на молодое поколение»

Экс-игрок «Спартака» Максим Деменко прокомментировал решение суда Амстердама приговорить нападающего красно-белых Квинси Промеса к шести годам тюремного заключения.

«Вернется он или нет, сложно сказать. Читал, что из ОАЭ могут экстрадировать. Был бы в России, в какой-то степени был бы другой вопрос. Эти моменты во многом зависят от руководства.

Повлияет ли эта ситуация на клуб с точки зрения имиджа? Абсолютно нет. Это ошибки Промеса. Что он там делал, что нет. Решение суда вынесли. Как понял, подадут апелляцию. Для «Спартака» это в любом случае потеря игрока.

Промес не гражданин России, не думаю, что его поступки повлияют на молодое поколение, поддерживающее «Спартак». Ну, был игрок. И у Диего Марадоны тоже были моменты, а он известный футболист. Это не влияет на ту или иную ситуацию», — цитирует Metaratings.ru Деменко.

14 февраля стало известно, что 32-летнего Промеса приговорили к 6 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.

В текущем сезоне нидерландский игрок сыграл 21 матч, в которых отметился 8 голами и 8 результативными передачами. После 18 туров РПЛ «Спартак» располагается на 5-й строчке в таблице РПЛ, набрав 30 очков.