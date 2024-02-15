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15 февраля, 07:42

Деменко: «Промес не гражданин России, не думаю, что его поступки повлияют на молодое поколение»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-игрок «Спартака» Максим Деменко прокомментировал решение суда Амстердама приговорить нападающего красно-белых Квинси Промеса к шести годам тюремного заключения.

«Вернется он или нет, сложно сказать. Читал, что из ОАЭ могут экстрадировать. Был бы в России, в какой-то степени был бы другой вопрос. Эти моменты во многом зависят от руководства.

Повлияет ли эта ситуация на клуб с точки зрения имиджа? Абсолютно нет. Это ошибки Промеса. Что он там делал, что нет. Решение суда вынесли. Как понял, подадут апелляцию. Для «Спартака» это в любом случае потеря игрока.

Промес не гражданин России, не думаю, что его поступки повлияют на молодое поколение, поддерживающее «Спартак». Ну, был игрок. И у Диего Марадоны тоже были моменты, а он известный футболист. Это не влияет на ту или иную ситуацию», — цитирует Metaratings.ru Деменко.

14 февраля стало известно, что 32-летнего Промеса приговорили к 6 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.

В текущем сезоне нидерландский игрок сыграл 21 матч, в которых отметился 8 голами и 8 результативными передачами. После 18 туров РПЛ «Спартак» располагается на 5-й строчке в таблице РПЛ, набрав 30 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/demenko-ne-dumayu-chto-postupki-promesa-povliyayut-na-molodykh-bolelshikov-spartaka-334199/
Квинси Промес
Максим Деменко
Футбол
ФК Спартак (Москва)
11
6
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
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 - : -
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ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
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Ахмат – Урал
 - : -
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Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
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 - : -
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Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Джон Кордоба

Джон Кордоба

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 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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 6
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Александр Соболев

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И К Ж
Виктор Александров

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