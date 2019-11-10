Форвард «Зенита» Артем Дзюба подвел итоги первого тайма матча 16-го тура чемпионата России с «Арсеналом». На данный момент счет равный — 0:0.

— Со стандартов у нас было два железобетонных момента, — сказал Дзюба в эфире телеканала «Матч премьер». — Потрясающее поле, комплимент агрономам. Было тяжело, ветер дует в нашу сторону. Во втором тайме нам будет полегче, будем играть по ветру.

Понятно, что Тула будет играть на контратаках. Они играют в пять защитников, два опорника. Нам нужно забить свои моменты. Чем быстрее забьем, тем больше они раскроются.

«Хоккейные» единоборства? Тулу очень люблю, но на футбольном поле нет друзей. Такого, чтобы кого специально сломать, — у меня такого нет. Один хлеб едим. Это все потом вернется. Самое главное, что без травм.

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