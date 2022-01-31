Тульский «Арсенал» договорился с Деспотовичем о контракте

Тульский «Арсенал» договорился о подписании контракта с форвардом Джордже Деспотовичем, сообщает «Чемпионат».

В ближайшее время стороны подпишут соглашение. Все пункты согласованы.

Ранее «Рубин» отстранил Деспотовича от тренировок с основной командой и сообщил о том, что он может тренироваться с дублем с 3-го февраля на сборах молодежной команды в Турции.

В «Рубине» зарплата Деспотовича составляет 1 миллион евро в год. Его контракт с казанцами рассчитан до лета 2023-го года.