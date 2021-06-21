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Зарема Салихова: «Каррера сам себя слил из «Спартака»»

13:59
Массимо Каррера. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Массимо Каррера. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна заявила, что бывший главный тренер красно-белых Массимо Каррера сам виноват в своем увольнении из клуба.

«Я ничего не знаю насчет того, сливал ли Глушаков Карреру, у меня тогда родился ребенок, мне было не до этого, мы жили в Монако. Каррера сам себя слил, когда он перестал быть тренером и начал вести какую-то экономическую деятельность. Зачем он Петковича купил, зачем были какие-то трансферы, которые команду не усиливали? В команде же не дураки, понимают, что тренер здесь зарабатывает. Просит купить не тех игроков, которые бы усилили команду в еврокубках, просто из материального интереса. В таком случае игроки перестают уважать тренера», — сказала Салихова в интервью YouTube-каналу «Осторожно: Собчак».

Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. При нем красно-белые в 2017 году стали чемпионами России впервые спустя 16 лет.

Глушаков покинул «Спартак» в июне 2019 года, расторгнув контракт с клубом. Осенью 2018 года хавбек стал участником конфликта с возглавлявшим на тот момент красно-белых Массимо Каррерой, который отстранил футболиста от работы с основным составом.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=AA-I6X4-_Hs

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