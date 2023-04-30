Тугарев считает, что Левников взял на себя ответственность за гол Соболева: «Если ошибка вызвана человеческим фактором, вопросов нет»

Нападающий «Ростова» Роман Тугарев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, стоило ли засчитывать гол «Спартака» на 94-й минуте встречи в матче 25-го тура РПЛ (1:1).

«Недоволен своей игрой. Очень обидно, что пропустили гол на последней минуте. Мы переиграли матч. Вопросов к судейству нет. Такое происходит во многих матчах, часто переигрываем. Судья взял ответственность за это на себя. Если эта ошибка вызвана человеческим фактором, вопросов нет. Результатом матча я недоволен», — сказал Тугарев «СЭ».

«Ростов» с 50 очками занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» идет третьим, набрав 49 баллов.