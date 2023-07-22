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Сегодня, 14:15

Трошечкин о понижении зарплаты: «Игроки уровня Кузяева чуть подальше от таких слов, как ипотека»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин в интервью «СЭ» ответил на вопрос, смог ли бы он поехать в европейский клуб на понижение зарплаты.

— Одна из сенсаций трансферного окна — переход Кузяева во французский «Гавр». Далер будет там получать 350 тысяч евро в год, что примерно в пять раз меньше его предыдущего оклада. А вы бы пошли на понижение зарплаты ради игры в европейском чемпионате?

— Если бы вы задали этот вопрос неделю назад, я бы ответил: «Да! Конечно!» Но сегодня уже не потянул бы некоторые обязательства, которые взял перед семьей. А игроки уровня Кузяева, наверное, чуть подальше от таких слов, как ипотека, кредит...

Александр Трошечкин. «Родной клуб за рубль не продают!» Трошечкин — о Фернандесе, уходе из «Ахмата» и Юране

Александр Трошечкин
Далер Кузяев
ФК Нижний Новгород
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
7
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
8
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
9
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
10
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
12
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
13
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
14
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
15
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
16
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
Результаты / календарь
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30 тур
21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 1 : 3
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 2 : 1
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
Сочи – Балтика
 - : -
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ЖК
Г
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Урал

 1
Жуан Батчи

Жуан Батчи

Краснодар

 1
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 1
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 1
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 1
Александр Юшин

Александр Юшин

Урал

 1
И К Ж
Адольфо Гайч

Адольфо Гайч

ЦСКА

 1 0 1
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 1 0 1
Денис Кулаков

Денис Кулаков

Урал

 1 0 1
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