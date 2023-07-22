Трошечкин о понижении зарплаты: «Игроки уровня Кузяева чуть подальше от таких слов, как ипотека»

Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин в интервью «СЭ» ответил на вопрос, смог ли бы он поехать в европейский клуб на понижение зарплаты.

— Одна из сенсаций трансферного окна — переход Кузяева во французский «Гавр». Далер будет там получать 350 тысяч евро в год, что примерно в пять раз меньше его предыдущего оклада. А вы бы пошли на понижение зарплаты ради игры в европейском чемпионате?

— Если бы вы задали этот вопрос неделю назад, я бы ответил: «Да! Конечно!» Но сегодня уже не потянул бы некоторые обязательства, которые взял перед семьей. А игроки уровня Кузяева, наверное, чуть подальше от таких слов, как ипотека, кредит...